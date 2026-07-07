Début du premier du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

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La première édition du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds commence mardi avec les pianistes de renom Martha Argerich et Nelson Goerner. D'ici à dimanche, le public pourra écouter des récitals, des concerts de musique de chambre, des programmes orchestraux et vocaux, ainsi qu’un concert destiné aux enfants.

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(Keystone-ATS) «Cette première édition ambitionne de créer un festival d’excellence à portée internationale dans l’une des salles les plus remarquables sur le plan architectural et acoustique: la salle de musique de La Chaux-de-Fonds», ont indiqué les organisateurs. Elle répond à l’absence d’un festival d’été de musique classique.

Pensé comme un prolongement estival de la saison de la Société de Musique, le Festival de musique de La Chaux-de-Fonds «valorise également les talents et partenaires locaux», a-t-il précisé. Dans une ville qui s’apprête à devenir Capitale culturelle de la Suisse dans six mois, la manifestation veut «affirmer La Chaux-de-Fonds comme un haut lieu de la musique classique».

Outre Martha Argerich et Nelson Goerner, la programmation réunira des artistes de renommée mondiale, comme le violoniste français Renaud Capuçon, Bomsori Kim, le Festival Strings Lucerne sous la direction de Daniel Dodds, Kazuki Yamada et la Seiji Ozawa International Academy Switzerland, ainsi que le Choeur du conservatoire, dirigé par Nicolas Farine.

Le concert de clôture rassemblera Martha Argerich, Nelson Goerner, Bomsori Kim et le Festival Strings Lucerne. Des oeuvres de Mozart, Poulenc et Milhaud seront notamment jouées.