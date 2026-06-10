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Début du procès du gestionnaire de fortune sédunois à Sion

Keystone-SDA

Début d'un procès hors norme mercredi à Sion. Après plusieurs reports, le gestionnaire de fortune sédunois accusé d'avoir floué une trentaine de personnes pour des millions de francs est jugé avec ses acolytes, plus d'une dizaine d'années après les faits.

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(Keystone-ATS) Prévenu principal dans l’affaire, l’homme doit notamment répondre d’escroquerie, d’abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Lui et ses deux co-accusés auraient frauduleusement convaincu des tiers d’investir dans une société néerlandaise spécialisée dans les gants en latex hypoallergéniques.

Mercredi, les trois concernés se sont présentés au Tribunal de district de Sion aux côtés de leurs avocats. L’audience a donc débuté peu après 9h00 par les questions préjudicielles – nombreuses -, en raison de l’ampleur et de la complexité du dossier.

Le procès, qui avait été reporté à deux reprises en mars en raison de l’absence de l’avocate du principal accusé, est considéré comme l’un des plus grands dossiers de criminalité économique jugé en Valais.

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