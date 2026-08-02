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Décès à 80 ans de Vincent Pastore, l’indic «Big Pussy»

Keystone-SDA

L'acteur américain Vincent Pastore, qui avait incarné le mafieux devenu indic Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero dans la série "Les Soprano", est décédé à l'âge de 80 ans, a indiqué son manager à l'AFP samedi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon le média Deadline, spécialisé dans l’info hollywoodienne, Vincent Pastore a été retrouvé mort samedi dans sa résidence du Bronx, à New York. Son manager, Robert Attermann, a confirmé à l’AFP, sans donner de détail sur son décès.

Souvent vu en gangster, brièvement dans «Les Affranchis» de Martin Scorcese et «L’Impasse» de Brian de Palma, il est surtout connu pour avoir incarné «Big Pussy», le bras droit du mafieux Tony Soprano, devenu ensuite un indic du FBI après avoir été arrêté par la police fédérale.

Son assassinat à la fin de la saison 2 (sur 6) par ses anciens camarades est restée l’une des scènes les plus emblématiques de la série.

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