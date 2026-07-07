Décès à 85 ans de Moritz de Hadeln, père de Visions du Réel

Keystone-SDA

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Moritz de Hadeln, qui a créé en 1969 à Nyon (VD) le festival qui deviendra Visions du Réel, est décédé. Celui qui a dirigé certains des plus grands festivals internationaux de cinéma s'est éteint à l'âge de 85 ans au terme d'une longue maladie.

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(Keystone-ATS) Diego Demougeot, co-responsable de la communication du festival du film de Nyon, a confirmé mardi son décès à l’agence de presse Keystone-ATS. M. de Hadeln a succombé à l’hôpital des suites de complications survenues après une intervention chirurgicale.

Moritz de Hadeln est né le 21 décembre 1940 à Exeter (GB), dans une famille en lien avec le monde de l’art. Il a grandi en Italie, en France et en Suisse, s’intéressant très jeune à la photographie et au cinéma.

Visions du Réel

Après ses études, il a suivi à Paris un atelier de cinéma expérimental ainsi que des cours donnés par le réalisateur Raimond Rouleau. Il a débuté sa carrière en tant que photographe et réalisateur de documentaires, tournant, en 1963, «Le Pèlé», suivi, en 1966, par «Ombres et Mirages». A cette époque, Moritz de Hadeln travaillait également comme monteur et assistant réalisateur.

Il a connu son heure de gloire en 1969, lorsqu’il a fondé, avec son épouse Erika von dem Hagen, le Festival international du film documentaire de Nyon, aujourd’hui connu sous le nom de Visions du Réel. Au fil du temps, celui-ci est devenu l’un des événements internationaux les plus importants consacrés au film documentaire.

Piazza Grande

En 1972, M. de Hadeln est nommé directeur du Festival international du film de Locarno, fonction qu’il a occupée jusqu’en 1977. Il a renforcé la dimension internationale de cet événement, élargi la programmation consacrée au cinéma indépendant et instauré les projections en plein air sur la Piazza Grande. Celles-ci sont devenues, au fil des ans, le symbole du festival tessinois.

De 1980 à 2001, Moritz de Hadeln a ensuite dirigé le Festival international du film de Berlin. Au cours de ces 21 années, celui-ci a consolidé son rôle parmi les plus grands festivals de cinéma au monde. En 2000, il a supervisé le déménagement du festival vers son nouveau site de la Potsdamer Platz.

Comme pour terminer le tour des grands festivals européens, il a été nommé en mars 2002 directeur artistique du Festival international du film de Venise, devenant ainsi le premier directeur étranger de l’histoire du festival. Il a pris ses fonctions quelques mois avant le début de l’événement et a concocté une programmation comprenant cinq films Miramax d’Harvey Weinstein, dont «Frida» et «The Hours».

Conseiller et membre du jury

Lorsque le producteur a été impliqué dans le scandale de harcèlement sexuel, M. de Hadeln a été vivement critiqué pour avoir qualifié l’ancien magnat comme l’une des rares personnalités d’Hollywood à aimer véritablement le cinéma et pour s’être plaint de la condamnation publique dont Weinstein faisait l’objet.

Sa direction artistique, marquée par des tensions et des pressions politiques, s’est poursuivie jusqu’en 2003, date à laquelle M. de Hadeln a été remplacé par Marco Müller. Au cours des années suivantes, il a continué à exercer des activités de consultant dans le secteur cinématographique. Avec son épouse, il avait fondé une société spécialisée dans l’organisation d’événements et le conseil aux festivals internationaux.

Il a aussi été membre de nombreux jurys de festivals internationaux, recevant lui-même de nombreuses distinctions internationales.