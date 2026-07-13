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Décès d’un baigneur à Cortaillod (NE) – appel à la prudence

Keystone-SDA

Un homme d'une quarantaine d'années a perdu la vie ce week-end des suites d'un accident de baignade au large de la plage de Cortaillod (NE) jeudi vers 14h45. Malgré l'intervention rapide de témoins, d'un policier en congé et des secours, il est resté inconscient.

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(Keystone-ATS) «Le baigneur s’est soudainement retrouvé en difficulté, pour des raisons, qui n’ont pas été élucidées, mais qui n’impliquent aucune intervention de tiers», a indiqué lundi la police neuchâteloise. La victime a pu être ramenée sur la plage, mais se trouvait inconsciente.

Après avoir été médicalisée par les secours, la victime a été transportée dans un hôpital universitaire. Malgré les efforts déployés par l’ensemble des intervenants, l’homme est décédé des suites de cet accident durant le week-end.

Avec les températures élevées et l’affluence observée sur les lieux de baignade en cette période estivale, la police neuchâteloise rappelle que les activités aquatiques nécessitent une vigilance permanente. Les enfants doivent faire l’objet d’une surveillance constante, même lorsque l’eau paraît peu profonde.

«Les personnes âgées, les nageurs peu expérimentés ou souffrant de problèmes de santé sont également invités à faire preuve d’une prudence accrue», a précisé la police. Les baigneurs devraient éviter de surestimer leurs capacités en natation, entrer progressivement dans une eau fraîche lorsque les températures sont élevées et ne jamais nager seul sur de longues distances.

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