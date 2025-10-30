Décès d’un enfant à Bienne: acquittement des accusés

Keystone-SDA

Après l'accident mortel survenu dans la piscine couverte du Palais des Congrès de Bienne (BE), le tribunal a acquitté jeudi l'enseignante, le maître-nageur et sa supérieure des accusations d'homicide par négligence. Une écolière de 8 ans y était décédée en 2021.

(Keystone-ATS) La fillette était en sortie avec sa classe à la piscine quand le drame s’est produit. Une enseignante, un stagiaire en fin de formation et une mère accompagnaient les 16 enfants.

La victime, qui ne savait pas nager et se rendait pour la première fois à la piscine, s’est retrouvée pour des raisons inconnues dans la partie profonde du bassin. Un baigneur l’a aperçue inanimée au fond du bassin et lui a porté secours. L’enfant est décédée le lendemain à l’hôpital.

«C’était un accident incroyablement tragique», a déclaré la présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland lors du verdict. C’était le pire qui puisse arriver à une famille, mais aussi le pire qui puisse arriver à un maître-nageur et à sa supérieure».