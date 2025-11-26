Décès d’un homme après une collision frontale avec un vélo

Keystone-SDA

A Genève, un homme né en 1974 est décédé des suites d'une collision frontale avec un cycliste, alors qu'il conduisait un vélo électrique sur la route de Chancy. L'accident a eu lieu le 17 novembre, le quinquagénaire est décédé deux jours plus tard. C'est le septième accident mortel sur les routes genevoises en 2025.

(Keystone-ATS) Lors de la collision, peu avant 08h45, les deux cyclistes ont chuté de leurs véhicules. En tombant, le conducteur du vélo électrique a heurté avec son casque le flanc d’une voiture circulant normalement, a indiqué la police cantonale dans un communiqué mercredi. Son pronostic vital engagé, il a été héliporté aux Hôpitaux de Genève.

Le jeune cycliste a été légèrement blessé. Le conducteur du vélo électrique est décédé des suites de ses blessures le 19 novembre. La Brigade routière et accidents mène une enquête pour déterminer les circonstances de l’évènement.