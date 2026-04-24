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Décès d’un randonneur dans la région des Paccots (FR)

Keystone-SDA

Un randonneur a fait jeudi une chute mortelle lors de la descente du sommet de la Dent de Lys, dans la région des Paccots. La victime est un Fribourgeois âgé de 30 ans, a annoncé vendredi la police cantonale fribourgeoise.

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(Keystone-ATS) Deux hommes effectuaient une randonnée depuis Les Paccots (FR) en direction des Sciernes d’Albeuve en passant par la Dent de Lys. Lors de la descente de ce sommet, pour une raison encore inconnue, le Fribourgeois a fait une chute d’environ 200 mètres.

La victime a été retrouvée sans vie par un médecin de la Rega. Les enquêteurs alpins de la police cantonale mènent l’enquête sur cet accident de montagne.

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