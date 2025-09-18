Décès d’une femme qui a perdu la maîtrise de son vélo électrique
A Genève, une quadragénaire est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi suite à un accident avec son vélo à assistance électrique, qui s'était produit deux semaines plus tôt sur le quai de Cologny. Elle avait chuté après avoir perdu la maîtrise de son vélo.
(Keystone-ATS) L’accident a eu lieu le mercredi 3 septembre peu après 8h00, indique jeudi la police cantonale. La cycliste roulait en direction de la ville quand elle a chuté lors d’une manoeuvre de dépassement peu avant la Tour Carrée.
Grièvement blessée, elle avait été conduite à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Il s’agit du sixième décès sur les routes genevoises en 2025.