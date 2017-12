Droits d’auteur

Johnny Hallyday et la Suisse, une histoire d’amour 06. décembre 2017 - 08:55 Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon. Retour sur la relation particulière que le chanteur français a entretenu avec la Suisse dès le début de sa longue carrière. Le grand dossier de RTS culture: hommages, souvenirs, vidéos et caricatures De «Que je t'aime» à «Allumer le feu» en passant par «Le Pénitencier» ou «Marie», celui qui restera à jamais l’idole des jeunes du monde francophone a marqué une époque. Johnny Hallyday s'est éteint à 74 ans, au terme d’une carrière longue de 57 ans. La plus grande rock-star que la France ait jamais connue laisse 110 millions de disques vendus dans le monde. Tout au long de sa vie, Johnny Hallyday a eu une relation particulière avec la Suisse. De son passage au pénitencier de Bochuz à son chalet à Gstaad, retour sur la carrière helvétique du rockeur. Son dernier passage en Suisse avait eu lieu le 13 juin dernier à Genève, dans le cadre de la tournée des «Vieilles Canailles», un trio avec deux autres vieilles gloires de la musique française, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Moins fleuve que celui des chaînes françaises, l'hommage de la RTS à Johnny n'en est pas moins riche: plus de 20 minutes de nostalgie et de bonheur.