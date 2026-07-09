Décès de la chanteuse britannique Bonnie Tyler

Keystone-SDA

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La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 connue pour son tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée à l'âge de 75 ans, a annoncé jeudi sa famille dans un communiqué.

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(Keystone-ATS) «La famille et l’équipe de Bonnie ont le coeur brisé d’annoncer que Bonnie est décédée de manière inattendue hier soir dans un hôpital au Portugal des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée», est-il écrit dans ce communiqué publié sur le compte Facebook de la star.