La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Keystone-SDA

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer, 63 ans, est décédé subitement dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich. La police municipale de Zurich a confirmé à Keystone-ATS cette information parue dans la presse vendredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police municipale a confirmé avoir été appelée dans la nuit dans l’arrondissement 4 pour une urgence médicale. Sur place, elle n’a pu que constater le décès d’Alfred Heer. Une enquête sera ouverte.

Le politicien était membre de longue date du Conseil national et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il est entré sur la scène politique en 1994 en étant élu au parlement municipal de Zurich, puis il a été député au Grand Conseil.

Depuis 2007, il était membre du Conseil national. En 2011, il a été élu au Conseil de l’Europe.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision