Décès du passager d’une camionnette sur la route du Mont-Crosin

Keystone-SDA

Le passager d'une camionnette est décédé jeudi lors d'un accident de la circulation sur la route du Mont-Crosin, dans le Jura bernois. La victime est un Portugais de 64 ans habitant le canton de Berne. Quant au conducteur, il a été légèrement blessé.

(Keystone-ATS) A son arrivée sur les lieux de l’accident, la police a découvert une camionnette couchée sur la route. Malgré les mesures d’urgence prises par les secours, le passager est décédé sur place. Après une série de virages, le véhicule est sorti de sa trajectoire, a tapé le talus sur la gauche avant de se renverser sur le côté, ont indiqué la police cantonale bernoise et le Ministère public régional.

Afin de permettre l’engagement sur place, la route du Mont-Crosin a été totalement fermée au trafic durant plusieurs heures. A côté de la police cantonale bernoise, deux ambulances, un hélicoptère de la Rega ainsi que les sapeurs-pompiers d’Erguël sont intervenus sur place. Le Care Team a également été mobilisé.