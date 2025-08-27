La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Décapitée, la BC de Bâle-Campagne hérite d’un président intérimaire

Keystone-SDA

La Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) se voit dotée d'un président du conseil de banque à titre intérimaire en la personne de l'ancien président de la Finma Thomas Bauer, sur décision du conseil d'Etat du demi-canton.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La manoeuvre vise à maintenir un minimum de gouvernance, dans l’attente de la nomination de nouveaux titulaires au faîte tant de l’organe de surveillance que de la direction de l’établissement. Annoncés début juillet sur le départ après la débâcle de la banque en ligne Radicant, le directeur général de la Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) John Häfelfinger et le président du conseil de banque, Thomas Schneider, ont en effet tous deux quitté l’établissement de manière encore plus précipitée que prévu, à la fin du même mois.

Le patron de Radicant Anton Stadelmann est, lui, annoncé partant au plus tard à fin février 2026.

Le mandat de Thomas Bauer doit prendre fin d’ici un an. Les préparatifs pour l’élection d’un président titulaire sont en cours, avec pour objectif d’organiser une passation de pouvoir d’ici le 1er juillet 2026.

