Décollage de Starship, la fusée géante de SpaceX, pour un 3e test

1 minute

(Keystone-ATS) L’immense fusée Starship de SpaceX, destinée à terme à des voyages vers la Lune et Mars, a décollé jeudi aux Etats-Unis pour un troisième vol d’essai. Deux premiers tests s’étaient soldés par des explosions l’année dernière.

La fusée a décollé de Boca Chica, au Texas, peu après 08h00 locales (14h00 suisses), a constaté l’AFP sur place. SpaceX, qui revendique une méthode de développement de ses fusées par itération, en enchaînant rapidement des tests à haut risque, a cette fois pour objectif d’effectuer une “rentrée contrôlée” de son vaisseau, en lui faisant terminer sa course dans l’océan Indien.

Avec ses 120 mètres de haut, Starship est la fusée la plus grande du monde. Elle est aussi la plus puissante. L’entreprise du milliardaire Elon Musk mise sur Starship pour réaliser son but affiché: faire de l’humanité une espèce multiplanétaire en l’installant sur Mars.

Son développement est aussi très important pour la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour faire atterrir ses astronautes sur la Lune.