La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Décret en faveur de Blatten: unanimité du Parlement

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan s'est montré unanime, mardi, à l'occasion de l'entrée en matière au sujet du décret en faveur de la commune de Blatten. Le Parlement a également soutenu l'octroi d'un crédit supplémentaire au budget 2025 de 10 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette contribution de solidarité doit permettre de satisfaire rapidement et sans formalité aux besoins les plus urgents de la population et des entreprises du lieu, raison pour laquelle le principe de subsidiarité ne sera pas appliqué.

Le décret entrera en vigueur dès sa publication sur la plateforme en ligne sur le site officiel du canton du Valais. Cet acte législatif ne pouvant être différé.

Le gouvernement a également sollicité auprès du Parlement, un crédit supplémentaire de 10 millions de francs sur l’exercice 2025 pour financer cette aide. Ce montant est entièrement compensé par une recette équivalente issue des bénéfices générés par la Loterie romande, via sa délégation valaisanne, au profit du Fonds de secours mis à disposition du Conseil d’Etat pour des actions de solidarité

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision