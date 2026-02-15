Défense civile de Gaza: les frappes israéliennes ont fait 12 morts

Keystone-SDA

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé que des frappes israéliennes avaient fait 12 morts depuis l'aube dimanche, en dépit du cessez-le-feu très fragile en place entre Israël et le Hamas depuis le 10 octobre.

(Keystone-ATS) L’armée israélienne a affirmé avoir riposté à une «violation flagrante» du cessez-le-feu de la part du mouvement islamiste palestinien dans le nord du territoire.

Selon la Défense civile, une organisation de premiers secours opérant sous l’autorité du Hamas, une de ces frappes a visé à l’aube une tente abritant des déplacés dans le secteur de Jabalia, dans le nord de Gaza, faisant cinq morts.

Une autre frappe a fait aussi cinq morts à Khan Younès, dans le sud du territoire, selon la Défense civile.

Les hôpitaux al-Chifa de Gaza-ville (nord) et Nasser à Khan Younès ont confirmé avoir reçu sept corps.

«Israël ne comprend pas ce qu’est un cessez-le-feu ou une trêve. Nous vivons sous une trêve depuis des mois mais ils nous frappent, ils disent une chose et en font une autre», a déclaré à l’AFP Ossama Abu Askar, dont le neveu a été tué.

Il a raconté que quatre civils avaient été tués à l’aube dans le camp de Jabalia, «pendant qu’ils dormaient dans la rue».

A Khan Younès, des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés à l’hôpital Nasser pour veiller leurs proches tués, dont les corps étaient enveloppés dans des linceuls blancs, selon des images tournées par l’AFP.

L’armée a affirmé avoir mené des frappes après avoir identifié «plusieurs terroristes armés qui s’abritaient sous des décombres» à proximité de soldats israéliens, «probablement après être sortis d’installations souterraines», dans le secteur de Beit Hanoun (nord).

La Ligne jaune

L’armée a ajouté que ces hommes avaient traversé la Ligne jaune, délimitant la zone encore occupée par les soldats israéliens depuis la mise en oeuvre du cessez-le-feu.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a aussi accusé l’armée d’avoir violé la trêve. «Viser des déplacés dans leurs tentes est une grave violation de l’accord de cessez-le-feu», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les Etats-Unis avaient annoncé à la mi-janvier le passage à la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump, visant à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza.

Cette deuxième phase prévoit un retrait progressif israélien de la bande de Gaza, le désarmement du Hamas et le déploiement d’une force internationale de stabilisation.

Mais s’il a accepté de renoncer à la gouvernance future du territoire, le mouvement islamiste, au pouvoir à Gaza depuis 2007, refuse catégoriquement de déposer les armes aux conditions posées par Israël.

L’armée israélienne contrôle toujours plus de la moitié de la bande de Gaza, tandis que les deux camps s’accusent quotidiennement de violer la trêve.

Un total de 601 Palestiniens ont été tués depuis le début de la trêve, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l’autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU. L’armée israélienne a fait état de quatre soldats tués.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d’accès sur le terrain, l’AFP n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations et bilans des différentes parties.