Déficit de l’AVS plus faible que prévu

Keystone-SDA

Le déficit de répartition de l'AVS devrait être plus faible que prévu. Le versement de la 13e rente entraîne des résultats négatifs dès 2026, selon les perspectives financières actualisées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le déficit de répartition est la différence entre les recettes et les dépenses de l’AVS. En 2024, le premier pilier a affiché un excédent de répartition de 2,8 milliards de francs, et un excédent d’environ 2,2 milliards est attendu pour 2025.

Un déficit de répartition d’environ 1,9 milliard de francs est prévu pour 2030 et d’environ 4,2 milliards pour 2035. L’introduction rapide d’un financement additionnel pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à la 13e rente AVS reste donc essentielle, estime mercredi le Conseil fédéral.

Les évolutions démographiques et économiques conduisent globalement à des déficits de répartition dans l’AVS plus faibles que prévu il y a un an. La différence s’élève à environ 600 millions de francs en 2030 et à 1,7 milliard en 2035.

