Un réseau spécialisé dans le vol de cuivre, principalement sur du matériel de la SNCF, vient d'être démantelé. Onze personnes ont été mises en examen, a annoncé lundi la gendarmerie de Nancy dans un communiqué.

Les suspects sont accusés de "vol et tentative de vol en bande organisée, recel de vol en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs". Sept ont été placés en détention provisoire et quatre sous contrôle judiciaire, avec des cautions à hauteur de 400'000 euros, a précisé la gendarmerie.

Les enquêteurs les ont interpellés à partir du 22 septembre. Ils les soupçonnent d'une vingtaine de vols de radiateurs de refroidissement contenant du cuivre, prélevés sur des locomotives stationnées sur les terrains de la SNCF. Le réseau opérait dans plusieurs régions, notamment Bourgogne-Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Grand-Est, Hauts-de-France et Pays-de-Loire.

"En 2019, 59 vols de radiateurs de refroidissement de locomotives ont été recensés pour un préjudice total de plus d'un million d'euros pour la SNCF et certains de ses sous-traitants", a-t-on ajouté de même source.

