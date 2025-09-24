Démarches pour inscrire le cheval franches-montagnes à l’UNESCO
L'élevage du cheval franches-montagnes doit figurer sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Parlement jurassien a adopté mercredi sans opposition une motion invitant le Gouvernement à entreprendre le moment venu les démarches pour préparer un dossier de candidature.
(Keystone-ATS) Pour le motionnaire, le député du Centre Gauthier Corbat, il est désormais temps pour les autorités jurassiennes d’accompagner le processus visant à assurer la pérennisation de l’unique race chevaline suisse. La motion, qui n’a donné lieu à aucun débat, a été acceptée par 56 voix sans opposition et 1 abstention.
Pour Gauthier Corbat, le cheval franches-montagnes est bien plus qu’un animal, il est une partie de la mémoire collective et de l’avenir culturel du Jura. Le choix d’une candidature reste du ressort du Conseil fédéral par le biais de l’Office fédéral de la culture.
Une telle reconnaissance pourrait déboucher sur des efforts accrus en faveur de la préservation de cette race qui est menacée en raison notamment de la baisse des effectifs. Les naissances diminuent année après année, les éleveurs étant parfois découragés par l’aspect très peu rentable du métier.