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Démission de la députée valaisanne Patricia Constantin

Keystone-SDA

Patricia Constantin démissionne du Grand Conseil valaisan pour le 30 juin, annonce mardi le parti socialiste valaisan. La députée a notamment présidé le Parlement cantonal durant l'année 2025-2026.

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1 minute

(Keystone-ATS) Conseillère générale dans sa commune d’Ayent durant seize ans, Patricia Constantin avait été élue comme députée suppléante en 2012, puis comme députée du district d’Hérens depuis 2015. La socialiste a accédé à la présidence en avril 2025 pour une année marquée notamment par les catastrophes de Crans-Montana et Blatten. Elle avait cédé sa place en mai dernier à l’écologiste Céline Dessimoz.

Au sein du Grand Conseil, elle sera remplacée par Sébastien Nendaz comme député et Vivian Mottet comme député suppléant.

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