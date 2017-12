Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Autour du monde en 200 jours pour soutenir la participation populaire 03. novembre 2017 - 08:55 Journaliste helvético-suédois, Bruno Kaufmann a entamé une tournée dans plus de 20 pays sur quatre continents, avec une première escale à Boston sur la côte est des Etats-Unis. Dans sa poche, un «Passeport Mondial pour la Démocratie Directe Moderne» et au bout de ses doigts des reportages qui seront publiés par swissinfo.ch. La région du Pacifique est au centre de ce voyage de six mois, qui l'amènera vers des destinations aussi diverses que les Palaos en Micronésie, la Chine, le Japon, l'Australie, le Laos ou Hawaï. Entre-temps, il voyagera également aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays d'Europe, y compris sa Suisse natale et les pays scandinaves, où il vit depuis 1990. La tournée devrait se terminer à Halifax, sur la côte est du Canada, en mai prochain. Au cours de cette tournée, il rencontrera des militants de la démocratie, des militants indépendantistes, des journalistes locaux, des moines bouddhistes, des expatriés suisses et même des chefs d'Etat. Signaler, informer et soutenir Son objectif est de faire des reportages en plusieurs langues depuis ses nombreuses destinations en tant que «correspondant mondial de la démocratie» pour l’audiovisuel public suisse - la Société Suisse de Radio-Télévision, dont fait partie swissinfo.ch - et de soutenir les parties prenantes dans le processus démocratique au nom de l'ONG Democracy International. Dans sa valise se trouve également le nouveau «Global Passport to Modern Direct Democracy», une brochure de 54 pages qu'il a récemment écrite pour une autre ONG, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA), en coopération avec le ministère suisse des Affaires étrangères (DFAE). Le livret fournit des informations de base sur les outils de la démocratie participative. «J'espère contribuer à rendre la démocratie un peu plus démocratique», explique l’auteur de 52 ans, en évoquant les motivations de sa tournée. «Mais je ne suis pas un missionnaire. Je rencontrerai des gens qui s'intéressent aux questions de démocratie dans leurs pays respectifs et qui pourraient être intéressés à obtenir de l'aide et faire partie de la communauté démocratique mondiale.» Au fond de son esprit figure également le prochain Forum mondial sur la démocratie directe moderne, qui se tiendra à Rome en septembre 2018. Il se réjouit aussi de retrouver un ancien Premier ministre finlandais, Paavo Lipponen, une référence pour le journaliste: «Depuis des décennies – et sans permis de conduire – il parcourt la Finlande et le monde entier pour lutter pour la paix et la démocratie.» swissinfo.ch publiera au cours des prochains mois une série de reportages de Bruno Kaufmann dans le cadre de sa couverture du thème de la démocratie directe. La tournée mondiale de Bruno Kaufmann sur la démocratie est principalement financée par la Fondation suisse pour la démocratie, dont il est l’un des directeurs. Il est également soutenu par l’association Democracy International, people2power, IRI Europe et Direct Democracy Navigator.