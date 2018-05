«La planification familiale se fait de plus en plus tard», explique Felix Häberlin, président de la société suisse de la médecine reproductive au quotidien 20 Minuten. Il poursuit: «Les jeunes femmes font des formations plus longues qu'avant et sont aussi plus souvent actives professionnellement. Leur désir d'avoir un enfant se manifeste plus tardivement. En conséquence, l'âge des pères augmente aussi.»

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

De plus en plus d'hommes deviennent pères après 50 ans 18. avril 2018 - 13:55 Le nombre d'hommes de plus de 50 ans qui deviennent pères a triplé en Suisse au cours des 20 dernières années. Une tendance qui présente des avantages et des inconvénients, selon les experts. En 1996, 625 pères avaient au moins 50 ans à la naissance de leur enfant. Ce chiffre est passé à 1855 en 2016, selon l’Office fédéral de la statistique. Au cours de la même période, la proportion de ces naissances est passée de 0,8 % à 2,2 %. «La planification familiale se fait de plus en plus tard», explique Felix Häberlin, président de la société suisse de la médecine reproductive au quotidien 20 Minuten. Il poursuit: «Les jeunes femmes font des formations plus longues qu'avant et sont aussi plus souvent actives professionnellement. Leur désir d'avoir un enfant se manifeste plus tardivement. En conséquence, l'âge des pères augmente aussi.» En 2016, l’âge moyen auquel les femmes suisses avaient des enfants était de 31,8 ans, contre 29,5 ans deux décennies plus tôt. Les statistiques montrent que les mères âgées (plus de 50 ans) restent l'exception, avec seulement 33 cas en 2016. Alors que les ovules commencent à se détériorer à partir de l'âge de 40 ans, la qualité du sperme ne commence à diminuer qu'à partir de 60 ans, souligne Felix Häberlin. A partir de cet âge, le risque de problèmes psychiques, d'autisme et de certaines maladies génétiques augmente légèrement chez l'enfant, note-t-il. Il rappelle aussi l'obligation légale des médecins de prendre en considération et d'assurer le bien-être de l'enfant. «Les parents doivent pouvoir s'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte. Devenir père à l'âge de 70 ans rendrait cela difficile dans bien des cas», dit-il. Une réserve d’énergie Pour François Höpflinger, sociologue familial, un autre facteur est à prendre en compte pour expliquer cette tendance: «Il ne faut pas oublier les hommes qui ont des enfants avec leur deuxième femme. Ils sont forcément plus âgés.» Il estime qu’un père âgé a des avantages, notamment le fait de pouvoir garantir une certaine stabilité financière à leurs enfants. «Une fois à la retraite, ils ont suffisamment de temps pour s'occuper de leurs petits», ajoute ce dernier. Il note par ailleurs que l'âge n'a souvent aucune importance pour les enfants. Le plus important est que leur père ait encore suffisamment d'énergie. François Höpflinger relève néanmoins que les enfants dont le père est plus âgé peuvent être confrontés plus tôt à la mort ou aux problèmes de santé. «Cela peut certainement être un fardeau pour une personne jeune», reconnaît-il.