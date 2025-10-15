Départ du directeur du Centre hospitalier biennois pour l’OFSP

Keystone-SDA

Le Centre hospitalier Bienne (CHB) devra se trouver un nouveau directeur général. Kristian Schneider a en effet été nommé directeur suppléant de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à partir du 1er février 2026 par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

1 minute

(Keystone-ATS) Sous la direction de Kristian Schneider, l’établissement biennois a été parmi les premiers hôpitaux à prendre le virage ambulatoire. Le développement du pôle de soins ambulatoires à la gare de la cité seelandaise est considéré en Suisse comme une mise en œuvre pionnière de cette évolution, a relevé mercredi le CHB.

Le poste de CEO sera mis au concours sans plus attendre, a ajouté l’établissement hospitalier. A partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau directeur général, c’est le CEO adjoint et directeur des finances Philippe Plodeck qui assurera l’intérim. Kristian Schneider aura assumé la direction du Centre hospitalier biennois durant huit ans.