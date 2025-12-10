Départements répartis au sein du Gouvernement jurassien

Les deux ministres sortants réélus au Gouvernement jurassien, Rosalie Beuret Siess et Stéphane Theurillat, garderont leur département pour la prochaine législature, respectivement celui des finances et celui de l'économie et de la santé. Valentin Zuber, le premier Prévôtois élu à l'exécutif jurassien, hérite de l'intérieur, rebaptisé Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police.

(Keystone-ATS) Raphaël Ciocchi accède au Département de la formation, du numérique et des sports alors que Jean-Paul Lachat gérera celui de l’environnement et de la culture, indique mercredi le canton du Jura dans un communiqué.

Cette répartition ne constitue pas une surprise dans le sens où Raphaël Ciocchi est issu du monde de l’enseignement, alors que Jean-Paul Lachat a occupé plusieurs fonctions en lien avec l’agriculture, notamment celle de chef du Service jurassien de l’économie rurale.

Le Gouvernement a procédé à différents changements dans les départements. Celui de l’intérieur s’appellera dès la prochaine législature Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police. Ce changement vise une plus grande clarté envers la population, l’intitulé «Département de l’intérieur» n’étant pas toujours bien compris, selon le canton.

L’ancien Département de la formation, de la culture et des sports devient Département de la formation, du numérique et des sports. Cela permet de mettre en avant l’importance de la numérisation et de la modernisation de l’Etat, alors que la culture est rattachée au Département de l’environnement.

Cette répartition, qui doit être avalisée par le Gouvernement lors de sa séance constitutive du 19 décembre, doit permettre d’équilibrer les charges et les tâches de représentation. Le Parlement devra ensuite avaliser la nouvelle dénomination des départements.