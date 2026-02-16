Déraillement d’un train à Goppenstein, «probablement des blessés»

Keystone-SDA

Un train a déraillé vers 7h00 à Goppenstein (VS), dans le Lötschental. La police cantonale valaisanne a indiqué qu'il y a "probablement des blessés". Une avalanche en serait la cause.

(Keystone-ATS) La police cantonale valaisanne a communiqué sur le réseau social X peu après 7h45. Elle a également précisé qu’une intervention était en cours. Contactée par Keystone-ATS à 8h15, elle a indiqué n’avoir pas plus d’informations sur les circonstances de l’incident ou le nombre de blessés pour l’instant. Un communiqué de presse doit être diffusé bientôt.

Sur leur site, les CFF écrivent que le trafic ferroviaire est interrompu entre la localité haut-valaisanne et Brigue (VS), sur la ligne Frutigen-Brigue. «Une avalanche en est la cause», précisent-ils encore. La restriction «dure au moins jusqu’à 16h00» et des retards et suppressions sont à prévoir.

Contactée par Keystone-ATS peu après 9h30, la BLS informe, de son côté, que l’incident a eu lieu dans la galerie de Stockgraben, entre Goppenstein et Hohtenn, après le tunnel du Lötschberg. Le train concerné est un RegioExpress parti de Spiez à 6h12. Toujours selon la compagnie ferroviaire bernoise, des dizaines de passagers se trouvaient à bord quand le train a déraillé, selon les dernières informations fournies par la police cantonale.

A la sortie du tunnel ferroviaire du Lötschberg

Goppenstein se situe à la sortie du tunnel ferroviaire du Lötschberg. C’est le point de chargement et déchargement du transport automobile.

Jeudi dernier, une avalanche avait enseveli un tronçon de la route cantonale reliant la vallée du Lötschental à la plaine à la hauteur de Goppenstein. Le trafic routier et le transport automobile du Lötschberg avait été interrompu pendant plusieurs heures.

L’incident n’avait néanmoins fait aucun blessé ou dommage. Le danger d’avalanche est «fort» depuis plusieurs jours sur tout le territoire valaisan, avec un niveau atteignant 4 sur 5.