Développement artistique: 18 projets sélectionnés à Fribourg

Keystone-SDA

Dix-huit projets de recherche et de développement artistique ont été sélectionnés en ville de Fribourg. Les lauréats bénéficieront en 2026 de périodes de résidence de dix à 30 jours dans cinq lieux.

(Keystone-ATS) Au total, 51 dossiers ont été déposés, dont 48 étaient recevables. À l’issue de l’examen des dossiers par un jury, 18 projets ont été sélectionnés.

«Ils embrassent une large diversité de profils et recouvrent aussi bien les domaines de la littérature, de l’audiovisuel, de la musique, des arts de la scène et des arts visuels que des recherches interdisciplinaires», a indiqué vendredi la Ville de Fribourg.

L’an prochain, les lauréats pourront ainsi bénéficier de résidences à l’Université de Fribourg, au Bilboquet, au Bruit Rose, au Domaine de la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg, à Riex en Lavaux, ainsi qu’à L’Atelier.

La Ville a rappelé que ses axes de soutien culturel sont multiples. Elle cherche aussi bien à soutenir l’ensemble du cycle de vie des productions culturelles, proposer des espaces de travail spécifiques au travail artistique et mieux valoriser les phases de recherche et de développement artistiques, tout en rémunérant les artistes pour leurs travaux de recherche.