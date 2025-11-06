Dafi Kühne reçoit le premier «Prix Bataillard x mudac»

Keystone-SDA

Le graphiste Dafi Kühne a reçu jeudi à Lausanne le premier "Prix Bataillard x mudac" de design graphique. Il est récompensé pour l'originalité de ses réalisations, ne cessant d'innover tout en revivifiant le savoir-faire des métiers de l'imprimerie.

(Keystone-ATS) Dafi Kühne vit et travaille entre Zurich et Glaris. Issu de la typographie et profondément ancré dans les savoir-faire de l’imprimerie, il combine outils digitaux et analogiques pour concevoir des affiches au visuel marquant, explique un communiqué.

Le jury salue la qualité technique et esthétique de ses affiches, son média de prédilection. Il souligne aussi l’implication de l’artiste dans la transmission de son expérience, par le biais de l’enseignement et d’ateliers, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Excellence et innovation

Le nouveau Prix récompense l’excellence, l’innovation et la créativité des graphistes suisses. Il est né de la collaboration entre la Fondation Pierre et Nouky Bataillard, qui s’engage en faveur de la nature et de la culture, et le mudac – Musée cantonal de design et d’arts appliqués, à Lausanne.

Le prix s’adresse à un segment de la communauté graphique où les distinctions sont rares: les créatrices et créateurs en milieu de carrière, déjà reconnus pour leurs travaux et dotés d’un potentiel remarquable. Le Prix les encourage à poursuivre. Doté de 20’000 francs, il vise à permettre la réalisation d’un projet personnel.