Danemark: la durée du service militaire quasiment triplée

Keystone-SDA

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Quelque 1'600 jeunes Danois ont entamé lundi leur service militaire qui dure désormais 11 mois, contre quatre mois auparavant, pour faire face à la menace russe. Le Danemark a décidé en 2024 d'étendre la durée de son service militaire et de l'élargir aux femmes.

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(Keystone-ATS) «Regardez vers l’Est. Ai-je besoin d’en dire davantage? Il s’agit bien sûr de la situation en matière de sécurité liée à la Russie et de ce que celle-ci pourrait être en mesure de faire si l’Otan ne réagit pas», a expliqué le colonel Michael Villumsen à l’AFP lors d’une visite de la base militaire d’Oksbøl dans l’ouest du pays.

«Aujourd’hui, l’Otan agit, et notre contribution danoise consiste précisément à renforcer très rapidement notre état de préparation au combat grâce à la conscription», dit-il.

Au Danemark, la conscription est très largement basée sur le volontariat: les jeunes jugés aptes se portent d’abord volontaires et, dans les rares cas où il manque des recrues, les autres sont sélectionnés par tirage au sort.

Ving pourcents de femmes

Cette année, environ 20% des conscrits sont des femmes, selon les forces armées. Dans sa nouvelle forme, le service militaire implique aussi un élargissement des missions que les conscrits sont amenés à effectuer.

Les trois à cinq premiers mois sont consacrés à l’apprentissage des compétences militaires de base (tir, premiers secours, entraînement physique…), puis les conscrits sont affectés à des missions opérationnelles (surveillance, pilotage de drones…).

Conscrit de 20 ans, Mikkel Gintberg Hansen est «enthousiaste à l’idée des 11 prochains mois». «Je cherchais quelque chose à faire. Je viens de passer une année entière à ne pas faire grand-chose et je préférais ça à un travail classique», confie-t-il à l’AFP.

«Et ça ne me déplairait pas d’aller au Groenland (territoire autonome danois, ndlr) ou d’être affecté en dehors du Danemark (…) J’espère juste qu’une guerre n’éclatera pas pendant que j’y serai».