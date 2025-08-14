Danger d’incendie de forêt: Neuchâtel appelle à la prudence

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel appelle jeudi à la plus grande prudence la population qui souhaite faire du feu en forêt et à proximité. Le danger d'incendie est de 3 sur 5, soit un niveau marqué en raison de l'ensoleillement important qui conduit à l’asséchement des sols forestiers.

(Keystone-ATS) Les autorités recommandent de renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent et de rafales, de ne jamais jeter des mégots ou des allumettes, d’utiliser des barbecues aménagés pour les grillades et de s’éloigner de manière importante des arbres et de la végétation sèche. Les feux ne doivent pas être laissés sans surveillance et éteints avant de quitter les lieux, peut-on lire dans le communiqué.