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Danger d’incendie de forêt marqué dans le canton de Fribourg

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg lance à son tour un appel à la prudence en matière de danger d'incendie de forêt. Ce dernier atteint le degré 3 sur 5 (marqué), en raison du manque de précipitations, de la vague de chaleur qui persiste et de la succession de journées très ensoleillées.

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1 minute

(Keystone-ATS) La situation générale a pour conséquence que les sols forestiers sont secs, a fait savoir jeudi le Service des forêts et de la nature (SFN). La population est ainsi appelée à faire preuve de la plus «grande prudence» pour éviter tout départ d’incendie en forêt, précise le communiqué.

Le SFN recommande de ne pas allumer de feu à l’intérieur et à proximité directe des forêts. Il est obligatoire en outre d’utiliser uniquement les emplacements officiels prévus à cet effet (foyer renforcé), avec la nécessité de toujours garder le feu sous surveillance et de l’éteindre totalement avant de quitter les lieux.

De manière générale, il est strictement interdit de jeter des mégots de cigarettes, des allumettes et tout autre matériau combustible dans la nature. Si la situation actuelle devait perdurer, il faut s’attendre à des restrictions supplémentaires, avertit le SFN.

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