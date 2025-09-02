Dangers naturels: les députés neuchâtelois acceptent trois crédits

Keystone-SDA

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi trois crédits pour un total de 8,6 millions de francs, dont 4 millions à charge de la Confédération, visant à soutenir des projets de protection contre les dangers naturels liés à l’eau ou géologiques et pour la revitalisation de cours d'eau. L'UDC s'est opposée au dernier crédit, n'ayant pas pu faire passer un amendement pour supprimer la possibilité d'expropriation.

(Keystone-ATS) Le crédit pour la revitalisation des eaux de 2,4 millions de francs est principalement destiné à réaliser deux projets sur les rives du lac de Neuchâtel, dont l’un se trouve dans la baie de La Tène. L’objectif est de mieux restaurer les fonctions naturelles des rives lacustres.

L’UDC a déposé un amendement pour supprimer le fait que ces travaux soient déclarés d’utilité publique et que le Conseil d’Etat reçoive tous les pouvoirs pour acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les immeubles ou terrains qui pourraient être nécessaires à l’exécution des travaux.

«L’expropriation n’est pas justifiée dans ce cadre-là. On doit respecter le droit des propriétaires», a déclaré le député UDC Quentin Geiser. Son amendement a été rejeté par 62 non et 35 oui.

Crues à Cressier et au Val-de-Ruz

Les députés ont accepté deux autres crédits. Les montants sont de 3,8 millions de francs pour la protection contre les crues et de 2,4 millions pour mettre en oeuvre la protection contre les catastrophes naturelles de la loi sur les forêts.

Ils permettront au canton de réaliser ou de remettre en état plusieurs ouvrages de protection et de mandater des études de base visant à collecter toutes les informations permettant de déterminer et de prioriser le traitement des zones à risques. Les crédits sont également destinés à subventionner les communes qui désirent réaliser des ouvrages de protection contre les dangers naturels durant ces quatre prochaines années.

Le canton de Neuchâtel avait été touché à deux reprises par des catastrophes naturelles, liées à des crues à Cressier en 2021 et à Dombresson/Villiers en 2019.