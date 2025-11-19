Dans son dernier album, Serge Lama récite ses poètes fétiches

Le chanteur français Serge Lama a fait ses adieux à la scène en 2023, mais il reste actif. L'interprète de "Je suis malade" et autres tubes de la chanson française revient vendredi avec un album où il convie ses poètes préférés, de Victor Hugo à Arthur Rimbaud.

3 minutes

(Keystone-ATS) Longtemps, Serge Lama a nourri le désir de consacrer un album entier à la poésie. «Je nourrissais depuis longtemps l’idée d’un album récitatif autour de la poésie. À chaque fois, le temps me manquait», confie l’artiste de 82 ans à l’AFP. Il décrit ce nouveau projet, intitulé «Poètes», comme «un genre d’objet culturel non identifié», un «raz-de-marée de poésie qui parle et qui apaise l’âme», une manière aussi de revisiter «les poésies que l’on a aimées à l’école».

Pour composer ce florilège personnel, l’auteur de «D’aventures en aventures» explique avoir dû opérer des choix douloureux. «Il a fallu me couper le cœur pour les choisir», dit-il. Les textes retenus traversent les siècles, «de François Villon à Victor Hugo, Mallarmé, Rimbaud ou Verlaine», et ont été assemblés «comme un vitrail» pour former une mosaïque nouvelle, sublimée par les musiques et arrangements d’Augustin Charnet.

La poésie occupe une place fondatrice dans la vie du chanteur. «Je dois tout à la poésie. Elle m’a sauvé de tout», affirme-t-il, rappelant qu’elle l’a conduit à l’écriture puis au chant, dans les pas de son père. «C’est la poésie qui m’a donné le goût des mots et de les faire sonner.» Il considère François Villon comme «le premier grand poète de tous les temps».

Retiré de la scène depuis 2023, Serge Lama assure que cette décision est irrévocable. À 82 ans, il se dit «devenu raisonnable». «Physiquement, je ne peux plus chanter debout. Je suis tombé déjà deux ou trois fois sur scène», explique-t-il. Si la voix tient, «le corps ne peut plus», en raison notamment des séquelles de son accident de voiture de 1965. «Je suis un jeune vieil homme», résume-t-il.

L’écriture: un refuge et un plaisir

L’écriture, en revanche, reste un refuge et un plaisir. «J’entretiens ma plume», assure-t-il, évoquant des chansons récemment écrites pour d’autres artistes, dont Julien Clerc, ainsi que pour la jeune génération.

Mais il constate des difficultés croissantes dans le métier. «Les choses sont devenues plus difficiles, même pour des artistes déjà un peu installés. Les foules se déplacent moins», estime-t-il. Et pour les débutants, l’absence de premières parties complique l’apprentissage : «Comment se former? J’ai eu la chance de me former dans les tournées d’Alain Barrière ou Enrico Macias. Ça aide.»