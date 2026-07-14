Davantage d’Américains soutiennent les réfugiés sous Trump

Keystone-SDA

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Davantage d'Américains soutiennent le principe de réfugiés pour les personnes qui fuient les conflits, malgré le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ils sont toujours plus importants en proportion par rapport à la moyenne de 29 pays sondés.

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(Keystone-ATS) Au total, 72% des Américains interrogés estiment que des personnes persécutées doivent pouvoir demander l’asile dans leur pays, comme l’année dernière, selon un sondage publié mardi par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) à Genève. Ils n’étaient que 70% en 2024, alors que Joe Biden était encore président.

La Suisse ne figure elle pas cette année parmi les pays consultés, contrairement à il y a deux ans où ils étaient plus de 50. En raison des coupes budgétaires, le HCR a dû revenir dès l’année dernière aux 29 Etats habituellement interrogés.

En 2024, près de 70% des Suisses voyaient positivement le principe de réfugiés. Un peu plus que la moyenne qui reste stable à deux tiers des sondés après un pic en 2022 en raison du début de la guerre en Ukraine.

Cette année, les Américains sont parmi les dix populations les plus favorables aux réfugiés. De même, ils sont 46% à considérer que les ressortissants étrangers qui arrivent dans leur pays ne sont pas réellement des réfugiés et viennent pour des raisons économiques, la part la moins élevée des 29 pays.

Conditions strictes d’usage des fonds

Ce chiffre est également en recul après s’être établi à 58% en 2024. En moyenne sur l’ensemble des pays, celle-ci atteint 61%. La volonté de fermer les frontières est soutenue par 49%, stable. Et seuls 39% estiment que les réfugiés contribuent positivement à leur pays.

Malgré une politisation de la question des réfugiés, le soutien des populations reste «solide», selon le HCR. «Le nombre de places de réinstallations vers des pays tiers est en recul», «la désinformation augmente» et les coupes dans l’aide internationale affectent ces personnes, a dit à la presse une responsable de l’agence onusienne.

Le HCR, qui a été contraint de couper des milliers de postes, ne s’attend à recevoir que 3 milliards de dollars cette année. Et la part des fonds donnés avec des conditions strictes d’utilisation est passée de 29 à 54% en deux ans, a dit la responsable.