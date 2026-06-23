Davantage de places de stationnement pour les artisans à Bienne

Keystone-SDA

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Une année après son lancement, le projet de places de stationnement réservées aux artisans dans le centre de Bienne est un succès. Fort de ce constat, le Conseil municipal va augmenter le nombre de places dédiées aux entreprises artisanales.

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(Keystone-ATS) La Chambre économique Bienne-Seeland, PME biennoises et l’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne ont fait part de leur satisfaction concernant les sept places de stationnement réservées aux entreprises artisanales et en souhaitent davantage. La Ville va donc créer une place qui s’ajoutera aux sept existantes.

Ces places ont un marquage jaune et sont pourvues d’un panneau correspondant. Les véhicules munis d’une «carte de stationnement pour artisans en service» peuvent se garer sur ces emplacements pendant trois heures. Dans les rues biennoises, les possibilités de stationnement sont limitées, ont reconnu mardi les autorités.

La stratégie du Conseil municipal consiste à concentrer autant que possible le stationnement dans les parkings souterrains publics. En raison de leurs dimensions, les véhicules des entreprises ne peuvent souvent pas rentrer dans ces parkings et sont donc particulièrement touchés par la suppression des places de stationnement en surface.