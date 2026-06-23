La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Davantage de places de stationnement pour les artisans à Bienne

Keystone-SDA

Une année après son lancement, le projet de places de stationnement réservées aux artisans dans le centre de Bienne est un succès. Fort de ce constat, le Conseil municipal va augmenter le nombre de places dédiées aux entreprises artisanales.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Chambre économique Bienne-Seeland, PME biennoises et l’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne ont fait part de leur satisfaction concernant les sept places de stationnement réservées aux entreprises artisanales et en souhaitent davantage. La Ville va donc créer une place qui s’ajoutera aux sept existantes.

Ces places ont un marquage jaune et sont pourvues d’un panneau correspondant. Les véhicules munis d’une «carte de stationnement pour artisans en service» peuvent se garer sur ces emplacements pendant trois heures. Dans les rues biennoises, les possibilités de stationnement sont limitées, ont reconnu mardi les autorités.

La stratégie du Conseil municipal consiste à concentrer autant que possible le stationnement dans les parkings souterrains publics. En raison de leurs dimensions, les véhicules des entreprises ne peuvent souvent pas rentrer dans ces parkings et sont donc particulièrement touchés par la suppression des places de stationnement en surface.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision