Davantage de tirs pour le cerf noble dans les forêts bernoises

Keystone-SDA

Les chasseurs bernois pourront abattre cette année davantage de cerfs nobles qu'en 2025: 1409 bêtes contre 1323 l'année dernière. Le canton de Berne vise ainsi à mieux protéger la forêt et l’agriculture des dégâts causés par cette espèce.

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(Keystone-ATS) S’agissant de la population des chamois, la priorité est donnée à la protection et à la préservation de l’espèce, communique mercredi le canton de Berne. L’Inspection de la chasse prend en compte dans sa planification que les chamois sont de plus en plus dérangés dans leur habitat, en particulier par des activités de loisirs.