David Hockney, figure majeure de l’art contemporain, est mort

Keystone-SDA

L'artiste britannique David Hockney, l'une des figures les plus influentes de l'art contemporain, connu pour ses oeuvres aux couleurs vibrantes, est décédé jeudi à l'âge de 88 ans chez lui à Londres, a annoncé vendredi son agente.

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(Keystone-ATS) Il «s’est éteint paisiblement chez lui le 11 juin 2026, un mois avant son 89e anniversaire», a indiqué dans un communiqué Erica Bolton, à la tête de l’agence qui le représentait.

L’artiste, l’un des plus cotés au monde de son vivant, était connu pour ses tableaux de piscines californiennes et sa maîtrise exceptionnelle de la couleur.

Figure du pop art des années 1960, le Britannique s’est illustré par sa capacité à se renouveler, maîtrisant les techniques académiques avant de s’emparer des nouvelles technologies, avec ses oeuvres à l’iPad, réalisées à 70 ans passés.

«Sa carrière, qui s’étend sur sept décennies, et son oeuvre prolifique se caractérisent par une approche multimédia de la création d’images, une réflexion intellectuelle sur la nature de la représentation et de la perspective, ainsi qu’un engagement constant à célébrer et à dépeindre le monde qui l’entoure», souligne son agente.

«Il laisse derrière lui son compagnon de longue date, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, son petit-neveu Richard, qui lui a servi d’assistant de studio durant ses dernières années, ses frères Philip et John, ainsi que de nombreuses nièces, neveux, petites-nièces et petits-neveux», indique le communiqué.