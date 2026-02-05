De faux artisans sévissent dans le canton de Berne

Après les faux policiers, la police cantonale bernoise met en garde contre les faux artisans. Dans plusieurs cas, ces malfaiteurs ont pu s'emparer d'objets de valeur tels que de l'argent liquide ou des bijoux.

(Keystone-ATS) La police cantonale bernoise a enregistré la semaine dernière une recrudescence de signalements liés à de faux artisans. Dans quatre cas, ces malfaiteurs ont réussi à dérober des biens, indique jeudi la police.

Ces individus ont toujours agi selon un schéma similaire. Une personne se présente au domicile de la victime et se fait passer pour le représentant d’une administration, d’une entreprise artisanale ou d’une société d’énergie.

Sous prétexte de devoir effectuer un contrôle dans une certaine partie du bâtiment, l’individu pénètre dans l’appartement ou la maison. Pendant que les victimes sont distraites, un complice s’introduit par la porte d’entrée non verrouillée et dérobe des objets de valeur.