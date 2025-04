De fortes précipitations en Valais, mais pas de dégât majeur

Keystone-SDA

Les fortes précipitations, qui s'abattent sur le Valais depuis mercredi, n'ont pas fait de dégât majeur, a indiqué jeudi vers 06h00 l'Organe cantonal de conduite valaisan (OCC). Plusieurs routes ont été fermées et des communes sont privées d'électricité.

2 minutes

(Keystone-ATS) La route du col du Simplon est notamment interdite à la circulation en raison de la neige, a précisé Samuel Bonvin de l’OCC à l’agence de presse Keystone-ATS. Les chutes de neige ont fait chuter des arbres et branches sur différentes routes, entravant la circulation routière.

Les tronçons entre Stalden et Saas Grund et entre Saas Grund et Saas-Almagell, tout comme le col du Grand-Saint-Bernard avaient été fermés préventivement jeudi à 19h00.

Le trafic ferroviaire est également perturbé. La liaison entre Täsch et Zermatt est notamment interrompue, a ajouté M. Bonvin. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Viège et Täsch, indique sur son site en ligne le Matterhorn Gotthard Bahn.

Danger « très fort »

La neige est tombée jusqu’en plaine, selon l’OCC. Les intempéries ont provoqué des coupures d’électricité dans plusieurs communes, dont celle de St-Nicolas. Elles n’ont, en revanche, pas fait déborder des rivières ou le fleuve Rhône.

MétéoSuisse a confirmé mercredi un degré de danger dit « très fort », soit 5/5, pour le Haut-Valais jusqu’à jeudi 18h00. La région sud du Simplon, la vallée de Saas, du Mattertal, le Binntal et la vallée de Conches sont les principales concernées. La zone du Simplon n’avait plus connu un niveau d’alerte aussi élevé depuis 2001, comme l’a rappelé le Walliser Bote.

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie explique cette situation exceptionnelle par l’arrivée d’un système dépressionnaire qui entraîne des pluies torrentielles pouvant atteindre jusqu’à 250 litres par mètre carré. La protection civile italienne a mis en garde contre des crues soudaines et des inondations.

La situation s’est vite dégradée dans le nord de l’Italie. Les chemins de fer transalpins ont interrompu la liaison entre Domodossola et Milan, les voies se retrouvant inondées.