De gros moyens en faveur de l’abolition de la valeur locative

Keystone-SDA

Les partisans de la réforme de l'imposition du logement, qui vise à supprimer la valeur locative, délient les cordons de la bourse en vue de la votation du 28 septembre. Ils ont annoncé sept millions de francs au budget, contre un demi-million pour les opposants.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Du côté des partisans, le comité interpartis «Oui à la suppression de la valeur locative», mené par l’Association suisse des propriétaires fonciers, débourse 5,8 millions. Des associations cantonales alémaniques de propriétaires fonciers contribuent aussi financièrement. L’Association suisse de l’économie immobilière donne elle 61’000 francs.

Dans l’autre camp, près de 460’000 francs sont budgétisés, a indiqué jeudi le Contrôle fédéral des finances dans un communiqué. L’Association faîtière de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (aeesuisse) a annoncé 271’000 francs, et le PS Suisse 187’500 francs.

L’autre objet, le référendum contre la loi sur l’e-ID, mobilise quelque 670’000 francs du côté des partisans et environ 140’000 francs du côté des opposants.

