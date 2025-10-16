De l’électro au classique: Nemo et des musiciens bernois célébrés

Keystone-SDA

Nemo se voit décerner un Prix de la musique 2025 par le canton de Berne pour son travail artistique alliant pop, hip-hop et classique. La Camerata de Berne, Werner Hasler et Soukey sont également récompensés, tandis que le rappeur Jule X reçoit le prix "Coup de cœur".

3 minutes

(Keystone-ATS) Les trois premiers prix, dotés chacun de 15’000 francs – le prix «Coup de cœur» pour jeunes talents de 3000 francs – distinguent l’excellence dans différents styles, du classique à l’électro, indique le canton de Berne dans un communiqué jeudi.

Nemo, qui vient de sortir son premier album «Arthouse» après avoir gagné l’Eurovision de la chanson à Malmö l’an dernier, est salué pour «un travail artistique d’exception, qui retentit bien au-delà des frontières régionales». Nemo impressionne par sa capacité à allier «pop, hip-hop et musique classique», poursuit le canton.

Un orchestre sans chef

Autre lauréate, mais dans un tout autre registre musical, la Camerata de Berne, un orchestre de chambre formé de 15 musiciens et fondé en 1962, donnera son prochain concert «Ne me quitte pas», présenté les 1er et 2 novembre au Zentrum Paul Klee à Berne. L’ensemble se distingue depuis plus de 60 ans par son fonctionnement sans chef d’orchestre.

Au fil des décennies, la Camerata s’est imposée comme un acteur majeur de la scène classique, aussi grâce à des collaborations avec des artistes de renommée internationale comme Patricia Kopatchinskaja ou Steven Isserlis. Présente régulièrement sur les scènes d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Australie, elle est aussi très active en Suisse alémanique.

L’ensemble mène également un travail important de médiation culturelle, avec plus de 140 concerts scolaires donnés depuis 2010, dans le cadre de projets comme «Ohrkan», destinés à sensibiliser les plus jeunes à la musique de chambre.

Un trompettiste adepte du sampling

Autre personnalité mise à l’honneur, le musicien électro et trompettiste adepte du sampling en direct, Werner Hasler est notamment l’initiateur du projet OUT Sessions, une série d’enregistrements «dans des paysages et des espaces hors de l’ordinaire, servant de studios ad hoc, à Berne, Paris et au Liechtenstein», dont l’intégralité est sortie en tripe vinyle au printemps 2024.

Parmi ses performances récentes figure un concert avec Jim Black au Kulturhaus Rofinpark à Eberswale dans la région de Berlin en septembre dernier, intitulé Discontinued Rhythm.

Une rappeuse queer

Autre artiste primée, Soukey la rappeuse queer et BIPoC originaire de Berne a participé à la création de l’hymne officiel de l’équipe nationale féminine de football pour l’Euro 2025, intitulé «Redwhite» dans les trois langues nationales. L’été dernier on a pu la voir au Jardin du Petit Théâtre lors du Festival de la Cité à Lausanne.

Sa musique, qui aborde des thèmes tels que l’identité, la santé mentale et l’émancipation, «résonne profondément auprès d’un public jeune et engagé». En 2022, elle a été récompensée par le prix «Demo of the Year 2022» lors de la Demotape Clinic. Son premier album, intitule «Bijoux», est sorti ce printemps.

Un coup de cœur pour Jule X

Le rappeur bernois Jule X, révélé en 2022 lors de l’événement «Bounce Cypher» de la télévision alémanique (SRF), obtient le prix «Coup de cœur» pour jeunes talents. Son style «énergique, mélange de trap dialectal, reggaeton et techno», est salué comme ses performances scéniques.

La cérémonie officielle de remise des prix est prévue le lundi 17 novembre au Théâtre Nebia à Bienne.