De nombreuses personnes en costume affluent sur le Grütli

Keystone-SDA

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Plusieurs centaines de personnes se sont rendues samedi matin au Grütli (UR) pour les festivités du 1er Août. Nombre d'entre elles portaient un costume traditionnel, car l'invité d'honneur est la Fédération nationale des costumes, qui fête son centenaire cette année.

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(Keystone-ATS) Déjà sur le bateau en provenance de Brunnen (SZ), la bonne humeur était de mise, de nombreux passagers dansant au son de la musique folklorique.

Même si les costumes sont traditionnel, les gens qui les portent sont très divers, a déclaré à Keystone-ATS Anders Stockholm, président de la Société suisse d’utilité publique (SSUP) qui organise la manifestation. Le président de la Confédération Guy Parmelin prononcera un discours lors de la partie officielle samedi après-midi.