De nouveaux espaces de la Basilique Saint-Pierre bientôt ouverts

Keystone-SDA

L'intégralité de la terrasse de la Basilique Saint-Pierre sera bientôt accessible au public qui pourra également suivre les cérémonies religieuses en 60 langues, a annoncé le Vatican lundi.

(Keystone-ATS) Ces changements, dont la date n’a pas été annoncée, font partie des initiatives marquant cette année le 400e anniversaire de l’inauguration de la basilique, la plus grande église du monde et le centre du catholicisme mondial.

La Vatican a ainsi lancé une nouvelle application pour suivre les liturgies dans la basilique, avec des lectures, des chants et une traduction simultanée des célébrations en 60 langues.

«Toute la terrasse de la basilique sera accessible», a pour sa part déclaré lors d’une conférence de presse l’archiprêtre de la basilique, le cardinal Mauro Gambetti, précisant notamment que le point de restauration doublerait sa superficie pour atteindre 100 m2. Le Vatican avait auparavant cherché à minimiser les informations faisant état d’un café sur la terrasse, lesquelles avaient suscité un vif débat public quant à la commercialisation d’un lieu sacré.

Des expositions seront également organisées sur le site, consacrées à l’histoire, à la construction et à l’entretien de l’église.

Quelque 20’000 personnes visitent chaque jour la basilique, joyau de l’architecture de la Renaissance, et la gestion de ces flux touristiques représente un défi majeur. L’ouverture de ces nouveaux espaces situés sur la terrasse doit permettre «d’alléger l’affluence dans la basilique et de favoriser un plus grand recueillement à l’intérieur», a souligné Mgr Gambetti.

«Au-delà du visible»

Le Vatican a également annoncé la mise en place d’un nouveau système de réservation en temps réel pour accéder à la basilique, connecté à un réseau de capteurs qui surveillent le nombre de personnes présentes à l’intérieur.

Enfin, il a dévoilé le projet «Au-delà du visible», mené avec le groupe pétrolier Eni, consistant en la réalisation d’un modèle numérique tridimensionnel de l’ensemble du complexe monumental de la basilique, soit quelque 80’000 m2, y compris de ses fondations et de son sous-sol.

Les technologies non invasives utilisées vont désormais permettre de réaliser une surveillance de haute précision et en temps réel des moindres déplacements millimétriques ou inclinaisons de la basilique.

Ce système de surveillance a permis de confirmer le «bon état de santé de la basilique» et «les premières données que nous avons analysées ont été des confirmations par rapport à ce qu’avait été l’analyse des sources historiques», a expliqué lors de la conférence de presse Annalisa Muccioli, responsable de la recherche et de l’innovation technologique chez Eni.

La basilique Saint-Pierre, située dans la Cité du Vatican – le plus petit Etat du monde -, abrite notamment la tombe de Saint Pierre, l’un des douze disciples de Jésus-Christ, considéré comme le premier pape. La première pierre de la basilique, qui a remplacé une ancienne église, a été posée par le pape Jules II en 1506, et la basilique fut consacrée en 1626.