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De nouvelles centrales rentables uniquement avec une aide étatique

Keystone-SDA

De nouvelles centrales nucléaires en Suisse ne seraient à ce jour pas concurrentielles. Elles ne seraient rentables qu'avec un appui de l'Etat et des coûts de construction plus bas.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) C’est à cette conclusion qu’est arrivée une étude de l’ETH-Zurich et de l’Institut Paul Scherrer (PSI), publiée lundi. Quatre modèles énergétiques ont été pris en compte.

Pour que les nouvelles centrales nucléaires se justifient économiquement, les autorités politiques devraient promouvoir l’énergie nucléaire comme elles le font avec les énergies renouvelables et garantir les risques financiers.

Un investissement dans l’atome ne vaut pas la peine dans trois modèles sur quatre avec les coûts actuels de construction de centrales nucléaires de 12’000 francs le Kwh, et ce même avec une aide de l’Etat.

Les chercheurs indiquent que la Suisse peut atteindre ses objectifs climatiques même sans nouvelle centrale nucléaire, mais elle serait plus dépendante d’importations d’électricité en hiver.

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