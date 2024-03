Delémont veut un centre historique plus convivial et plus vert

1 minute (Keystone-ATS) La municipalité de Delémont veut rendre le coeur de la vieille ville plus vert et plus convivial. Son projet de réaménagement répond aux enjeux liés à la lutte contre les îlots de chaleur. Il prévoit notamment la plantation d’arbres, l’aménagement de surfaces perméables et le dégrappage de revêtement en bitume. Ce projet a franchi une étape importante avec la publication du plan spécial de la Place Roland-Béguelin et des rues voisines, a annoncé mardi la Ville de Delémont. Ce plan spécial est le résultat d’une démarche participative menée avec la population et le fruit de réflexions réalisées dans le cadre d’un concours d’idées. Le projet de réaménagement de la Place Roland-Béguelin, lieu emblématique de la vieille ville, tient compte des dimensions urbanistiques, patrimoniales, architecturales, écologiques et sociales du lieu, a assuré la municipalité. La métamorphose de la vieille ville tient compte de l’amélioration de l’accessibilité et des déplacements des personnes à mobilité réduite par l’aménagement d’arrêts de bus conformes à la loi sur l’égalité pour les handicapés. La population se prononcera sur ce projet le 22 septembre.