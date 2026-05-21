Demande de concession pour le prélèvement d’eau dans le Tabeillon

Keystone-SDA

Geo-Energie Jura SA (GEJ) a déposé une demande de concession portant sur le prélèvement d’eau dans le Tabeillon, en lien avec le projet controversé de géothermie profonde à Haute-Sorne. Le canton du Jura organise le 1er juin à 19h00 à Bassecourt (JU) une séance publique en lien avec les questions liées à cette demande.

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(Keystone-ATS) «Dans l’hypothèse où la deuxième phase du projet de géothermie profonde serait autorisée par le Gouvernement jurassien, GEJ souhaite prélever de l’eau dans le Tabeillon afin de couvrir les besoins liés à la phase de stimulation», a indiqué jeudi le canton du Jura.

Une demande de concession a été déposée auprès de l’Office de l’environnement et, conformément à la procédure légale, une consultation publique de 30 jours est ouverte. Cette séance «vise à garantir une information transparente sur le dossier ainsi que sur les voies de droit prévues par la législation», a précisé le canton.

Nombreuses crispations

La réunion permettra aux représentants de l’Office de l’environnement de présenter le contenu de la demande de concession, d’expliquer la procédure applicable ainsi que les différentes étapes du traitement du dossier. Dans un second temps, les représentants cantonaux répondront aux questions du public. Aucun représentant de Geo-Energie Jura SA ne prendra part à cette séance.

Le projet de Haute-Sorne, qui pourrait permettre d’alimenter plus de 6000 ménages en électricité, crée de nombreuses crispations. Une partie de la population et du monde politique affiche son inquiétude, voire une franche hostilité. Les opposants redoutent que cette expérience ne comporte des risques de sismicité et n’affecte les prélèvements d’eau.

Geo-Energie Suisse et Geo-Energie Jura ont annoncé en octobre 2025 qu’ils jugeaient «encourageants» les tests réalisés en juillet. Les risques sismiques ont notamment été revus à la baisse par rapport à la précédente étude.