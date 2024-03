«Bien sûr que nous sommes optimistes en Ukraine» – les réflexions de notre lectorat international sur la démocratie

Illustration: Helen James / swissinfo.ch

Quelles raisons vous poussent à être optimiste pour les démocraties dans le monde? Nous vous avons posé la question. Souvent émouvantes, vos réponses incitent à la réflexion.

Autre langue: 1 Deutsch de "Natürlich sind wir in der Ukraine optimistisch" ‒ so denken unsere User über die Demokratie original lire plus "Natürlich sind wir in der Ukraine optimistisch" ‒ so denken unsere User über die Demokratie

Nous avons récemment ouvert un débat sur le site de swissinfo.ch pour vous demander, vous nos lecteurs et lectrices à travers le monde, ce qui vous rend optimistes quant à l’avenir des démocraties. Une question volontairement orientée pour vous mettre au défi. Mais nous savions qu’elle susciterait aussi des réactions pessimistes.

>> La question du débat et vos réponses à celle-ci:

Sous le pseudonyme «MARCO 46», l’un de nos lecteurs italophones constate qu’il y a une «fatigue démocratique évidente». La faute selon lui aux citoyens et citoyennes, et non aux institutions.

Beaucoup de gens préfèrent «voyager dans des pays exotiques» plutôt que d’assumer une fonction politique «avec peu ou pas de compensation financière». Dans une société devenue confortable, «MARCO 46» estime avec regret que les régimes autoritaires sont plus séduisants qu’une démocratie que «beaucoup de gens naïfs» jugent «ennuyante».

Optimisme pour la démocratie suisse

Rafiq Tschannen, un lecteur anglophone, reste optimiste pour la situation en Suisse. Mais il en va autrement pour «la démocratie dans le monde». Selon lui, au lieu de défendre de «véritables programmes», les hommes et les femmes politiques se positionnent de manière stratégique – de façon à récolter des voix.

Dans un autre commentaire, Giacomo Notrevo accompagne sa critique d’un argument concret. Il prend l’exemple des votations locales à Genève, qu’il estime être formulées de façon «extrêmement floues». Si bien qu’en tant que Suisse de l’étranger installé en Italie, cela lui prendrait «un temps extrême» de s’informer de manière approfondie. Et de questionner: «Est-il surprenant que le taux de participation à de telles votations soit si faible?»

Giacomo Notrevo ajoute avoir vécu une situation similaire l’année dernière lors des élections, où il a dû choisir parmi des dizaines de listes de candidats et candidates.

Nous nous attendions à ce que vos commentaires se concentrent sur les problèmes plutôt que sur les sources d’espoir. Car il y a en effet des raisons objectives d’être pessimiste.

Les médias du monde entier ont qualifié 2024 de «super année électorale». Mais cela s’explique davantage par le fait que la moitié de la population mondiale en âge de voter se rend aux urnes que par un état d’esprit particulièrement démocratique.

En effet, de nombreuses élections ont lieu dans des pays où les institutions se sont récemment affaiblies. Dans certains cas, la question principale est de savoir avec quelle marge les dirigeants de longue date gagneront. Comme en Russie, où le résultat était clair à l’avance.

Reste que nous vous avons demandé de faire preuve d’optimisme. Et nous avons reçu des réponses allant dans ce sens.

Depuis l’Ukraine, un appel à la démocratie

La démocratie n’est pas oubliée là où elle n’existe pas ou est «assaillie par le début d’une vague ‘antidémocratique’», souligne Fiodor Tchernikov, un lecteur russophone. Selon lui, c’est une raison d’être optimiste, car la force d’attraction des idées démocratiques est intacte.

Vraisemblablement ukrainien, il ajoute: «L’avenir de la démocratie, c’est la vie – c’est plus facile à comprendre en Ukraine. Bien sûr, nous sommes des optimistes. Nous voulons améliorer une société qui aspire à la démocratie».

En Ukraine, «la plupart des gens» comprennent ce qu’est la démocratie. «Et ils comprennent la différence entre une vraie démocratie et un simulacre de celle-ci», explique Fiodor Tchernikov dans un deuxième commentaire. Dans son pays, la guerre menace ces droits «que nous avons récemment découverts».

Et si la démocratie n’est qu’un slogan dénué de sens dans une société, elle finira par s’imposer à long terme, se convainc Fiodor Tchernikov. Mais dans ces démocraties fictives, il s’agit «probablement d’un travail intellectuel nécessitant plusieurs générations», ajoute-t-il.

La démocratie vue par un sinophone

Sous le pseudonyme «Gagatang1», un lecteur sinophone estime que «la société humaine est imparfaite parce que les humains eux-mêmes sont imparfaits». Il est donc impossible, selon lui, que la société humaine construise un «paradis». «L’idée de construire un paradis sur terre est soit une utopie, soit un piège marxiste», affirme-t-il. Selon lui, il faut avoir vécu l’horreur des dictatures pour le comprendre.

Et d’ajouter: «En tant que système politique, la démocratie n’est pas parfaite». Mais elle prouve qu’elle est supérieure aux autres et évolue constamment. «Les décisions démocratiques peuvent aussi être mauvaises», mais la démocratie permet de les corriger, indique «Gagatang1».

Peter, un lecteur francophone, offre une réflexion similaire. «La raison de mon optimisme réside dans le fait que les démocraties ont le courage et la transparence de reconnaître leurs erreurs et leurs faiblesses et d’en assumer la responsabilité», explique-t-il. C’est justement «leur capacité de résistance face à leurs propres faiblesses» qui est source d’inspiration pour beaucoup de personnes.

De nombreuses autres contributions à notre débat, qui n’ont pas trouvé leur place dans cet article, sont également une source d’inspiration pour réfléchir à la démocratie. Cliquez ici pour continuer à participer au débat!

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand par Dorian Burkhalter/sj

