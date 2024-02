La Suisse condamnée pour profilage racial

Dominique Day est avocate des droits de l’homme et directrice de Daylight, une organisation à but non lucratif axée sur la justice intersectionnelle. Elle a obtenu sa licence à l’université de Harvard et son doctorat à la Stanford Law School. Elle est également l’un des cinq membres du Groupe de travail d’experts des Nations unies sur les personnes d’ascendance africaine.

