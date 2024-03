L’augmentation de l’âge de la retraite attendra

Les Suisses ont voté ce dimanche sur une initiative qui demande d’augmenter l’âge légal de la retraite. Mais selon une première extrapolation, cette proposition a peu de chance de rencontrer une majorité, du moins aujourd’hui.

L’initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne» propose dans un premier temps d’augmenter progressivement l’âge légal de la retraite pour le faire passer de 65 ans aujourd’hui à 66 ans d’ici 2033. L’âge de la retraite serait ensuite indexé sur l’espérance de vie.

Selon la première extrapolation sur la base des résutats déjà obtenus réalisée par l’institut gfs.bern réalisée pour le compte de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), le peuple devrait rejeter cette proposition.

Tendance à la hausse en Europe

Il y a un peu plus d’un an, les Suisses avaient accepté de relever l’âge de la retraite des femmes, le faisant passer de 64 à 65 ans. Désormais, l’âge légal de la retraite est pour le même pour les deux sexes, c’est-à-dire 65 ans.

Il aura fallu plusieurs années de palabres parlementaires et d’échecs devant le peuple pour que l’harmonisation de l’âge de la retraite passe l’écueil des urnes. On aurait dès lors pu penser que le sujet serait clos pour quelque temps. C’était sans compter sur les Jeunes libéraux-radicaux (droite) qui ont réussi à faire aboutir leur initiative dite «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne», ou plus simplement «Initiative sur les rentes».

Le premier pilier de la prévoyance vieillesse suisse, l’assurance vieillesse et survivants (AVS) est financé selon un système de répartition. Concrètement, les salariés et les employeurs financent les rentes des personnes à la retraite au travers d’une cotisation prélevée sur les salaires. Le problème, c’est que, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, le nombre de retraités augmente bien plus rapidement que le nombre de salariés, ce qui crée un déséquilibre financier.

Pour rétablir l’équilibre, les Jeunes PLR proposent dans un premier temps de relever l’âge d’un an, pour le faire passer progressivement à 66 ans d’ici 2033. Plus tard, l’âge de la retraite serait atomiquement indexé sur l’espérance de vie.

L’idée de relever l’âge de la retraite pour réussir à financer les rentes n’est pas propre à la Suisse. Plusieurs pays ont déjà franchi le pas ou songent à le faire. On note une réelle tendance à la hausse dans des pays occidentaux vieillissants.

Pas pour ce dimanche

En ce qui concerne la Suisse, il est pratiquement certain que l’âge de la retraite ne sera pas relevé à l’issue du vote de ce dimanche. Le dernier sondage en date réalisé pour le compte de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), ne laisse guère de place pour le suspense: 63% des personnes interrogées se déclarent opposées à l’initiative des Jeunes PLR.

Le combat semble donc perdu d’avance pour le PLR, qui se retrouve seul contre tous. Le gouvernement et la majorité du Parlement ont recommandé le rejet de l’initiative. Au niveau des partis, les formations de la gauche et du centre y sont opposées. Seule l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) soutient la proposition des Jeunes PLR; mais le soutien du premier parti du pays est fragile, étant donné que sa base ne semble pas soutenir la position de sa direction.