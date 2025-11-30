Pourquoi les appels à «taxer les riches» sont populaires, mais rarement couronnés de succès

Les membres de la Jeunesse socialiste, à l'origine de l'initiative sur la taxation des grosses successions, affichent clairement leurs objectifs à Berne, en février 2025. Keystone / Peter Klaunzer

L’idée de s’attaquer aux plus fortunés bénéficie souvent d’un large soutien populaire. En pratique, elle aboutit rarement, même lorsque le peuple peut s’exprimer directement sur le sujet.

L’inégalité est impopulaire dans l’Union européenne (UE). À l’échelle des 27 pays membres, 65% des personnes soutiendraient une taxe sur les 0,001% les plus riches, selon une enquête EurobaromètreLien externe de 2024. L’an dernier pourtant, une tentative de lancer une telle idée a échoué: une «initiative citoyenne» à l’échelle de l’UE n’a même pas dépassé la phase de collecte des signatures. Sur 450 millions d’Européens, seuls 370’000 se sont inscrits – bien loin du million requis.

En Suisse, où la démocratie directe fonctionne comme une mécanique bien huilée, les appels à «taxer les riches» ont plus de chances de franchir cet obstacle. Ces dernières années, des initiatives de gauche visant à taxer les gains en capital (2021), supprimer les forfaits fiscaux (2014) ou plafonner les rémunérations des dirigeants (2013) ont toutes été soumises au vote populaire. La dernière en date, une proposition d’imposer à 50% les grosses successions, a recueilli 130’000 signatures – dans un pays de 9 millions d’habitants – pour forcer un vote public ce dimanche.

Mais le soutien populaire tend à s’arrêter là. Toutes les propositions mentionnées précédemment ont échoué; l’idée d’une taxe sur les successions a été rejetée par xx % des citoyens, dix ans après qu’une proposition similaire ait également capoté. Et si cela n’a rien d’une surprise politique, cela soulève tout de même une «énigme», estime Patrick Emmenegger, politologue à l’Université de Saint-Gall. Les sondages montrent en effet qu’une majorité de Suisses n’apprécient pas l’élargissement du fossé entre riches et pauvres. Pourquoi cela ne se traduit-il pas dans les urnes?



Bonnes idées, mais effets négatifs

Si de nombreuses personnes ont de la sympathie pour l’idée de taxer les riches, elles reculent lorsque le débat devient concret, explique le politologue. Des groupes de discussion en Allemagne ont montré que «les opposants à la taxation restent campés sur leurs positions pendant les débats, tandis que les partisans initiaux se montrent moins enthousiastes lorsqu’ils sont confrontés aux arguments adverses», dit-il. En Suisse, ce reflux de l’enthousiasme initial est un schéma classique des campagnes de votation – et pas seulement sur les questions fiscales.

Quant aux arguments en jeu, tout dépend du type de «taxe sur les riches» débattu – vise-t-elle la fortune, l’héritage, les gains en capital ou autre chose? Les détails comptent aussi. L’initiative suisse de 2015 sur l’impôt sur les successions proposait un prélèvement de 20% sur les patrimoines supérieurs à 2 millions de francs; celle de 2025 visait 50% pour les montants dépassant 50 millions de francs – un niveau jugé «proche de l’expropriation» par la ministre des Finances Karin Keller-Sutter. Il y a aussi la question de l’affectation des nouvelles recettes: renforcer les retraites (2015) ou sauver le climat (2025)?

En Suisse, il y a aussi la question du fédéralisme: les 26 cantons conservent une large souveraineté fiscale et se montrent sensibles aux propositions fédérales visant à instaurer de nouveaux impôts – surtout lorsqu’il s’agit de taxes qu’ils prélèvent déjà, comme celles sur les successions ou la fortune. Et enfin, il y a les arguments classiques du «ruissellement», ou les appels à ne pas s’attaquer au mauvais problème: «mieux vaut l’inégalité dans l’opulence que l’égalité dans la misère», a écritLien externe le philosophe Olivier Massin.

Craintes de répercussions économiques

Mais, quel que soit le type d’impôt ou de taxe en question, un facteur clef explique généralement la réticence des électeurs: la crainte des conséquences économiques. Même si seule une infime minorité était directement concernée par un nouvel impôt, plane toujours le spectre de cette minorité quittant le pays, emportant sa fortune et ses investissements. En effet, les inquiétudes concernant les effets négatifs sur les entreprises et l’emploi ont été le facteur le plus déterminant dans l’échec de la taxe sur les successions en 2015, selon Patrick Emmenegger.

Quant à savoir si ces craintes sont justifiées, c’est plus difficile à dire. Certaines choses sont plus faciles à quantifier que d’autres. Par exemple, le 1% des plus riches en Suisse détient aujourd’hui 42% de la richesse privéeLien externe, contre 30% il y a quelques décennies; il représente aussi 40% des recettes fiscales sur le revenu et la fortune.

Mais combien fuiraient si un nouvel impôt était adopté? Et quel effet un exode aurait-il sur les finances publiques? Dans la campagne récente, le gouvernement a mis en garde contre des pertes potentielles allant jusqu’à 3,6 milliards de francs par an; l’économiste Marius Brülhart a estiméLien externe que le résultat net pourrait varier entre une perte de 700 millions et un gain de 300 millions.

Des «projections fragiles»

Ces «projections fragiles», comme les a qualifiées le quotidien Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ont été alimentées par les menaces publiques de riches particuliers de quitter le pays en cas de vote favorable. Cette tactique a été qualifiée de «campagne de la peur» par la présidente des Jeunes Socialistes, Miriam Hostetmann. Mais elle a été efficace: la campagne du «non», dotée d’un gros budget, a dominé en matière de publicité et d’orientation du débat, tandis que la couverture médiatique était largement négative à l’égard de la taxe, selon une étudeLien externe.

Quant à l’incertitude entourant l’impact économique, elle décourage également les électeurs de prendre des risques, explique Patrick Emmenegger. «Rester dans le statu quo signifie au moins que vous savez ce que vous obtenez – et en Suisse, le statu quo n’est pas terrible.»

Peter Spuhler, le patron de Stadler Rail, a provoqué une tempête médiatique au milieu de l’année 2024 en déclarant qu’un oui à l’impôt sur les successions l’obligerait à émigrer. Keystone / Gian Ehrenzeller

Des impôts sur la fortune à la TVA – et retour?

Un statu quo confortable n’est peut-être pas un terrain propice aux appels à «taxer les riches». À la fin du XIXe et au XXe siècle, les impôts sur la fortune avaient plus de chances d’apparaître à la suite de grands chocs économiques – après une guerre, par exemple – qu’en raison de préoccupations liées aux inégalités, constateLien externe Laura Seelkopf, professeure de politiques publiques à l’Université Ludwig Maximilian de Munich.

Les origines des droits de succession sont également pragmatiques: il y a des siècles, alors que la plupart des gens étaient trop pauvres pour payer des impôts, taxer les legs des classes aisées constituait une source solide de revenus pour l’État.

Les choses ont changé à mesure que les systèmes fiscaux se sont modernisés dans la seconde moitié du XXe siècle, explique Laura Seelkopf. Avec la paix et la prospérité d’après-guerre, davantage de travailleurs ont commencé à gagner – et à dépenser – suffisamment pour contribuer via l’impôt sur le revenu ou la TVA; parallèlement, «les impôts sur les sociétés ont diminué, les taxes sur les gains en capital ont été dissociées de l’impôt sur le revenu, et les impôts sur la fortune et les successions ont commencé à disparaître». En 1990, 12 pays de l’OCDE imposaient la fortune; aujourd’hui, seuls trois le font.

Au XXIe siècle, les choses pourraient de nouveau évoluer, du moins sur le plan politique, où la taxation de la fortune a fait un «retour spectaculaire», écrit Laura Seelkopf.

Alors que le vieillissement des populations, le changement climatique et les dépenses de défense posent de nouveaux défis budgétaires, de nombreux pays – y compris la Suisse – sont en quête de nouvelles sources de revenus. Dans ce contexte, bien que la professeure n’attende pas de «réformes majeures» des systèmes fiscaux, la fiscalité progressive pourrait redevenir attrayante. «Tout simplement parce que c’est là que se trouve l’argent», souligne-t-elle.

Tendances internationales contrastées

Pourtant, si les appels à «taxer les riches» ont alimenté des débats politiques et médiatiques, la traduction concrète en politiques publiques est loin d’être spectaculaire – et pas seulement en Suisse.

En France, la «taxe Zucman» – du nom de l’économiste qui l’a défendue – a suscité une grande attention cette année. Mais si la proposition – un prélèvement de 2% sur les actifs supérieurs à 100 millions d’euros (93 millions de francs suisses) – était soutenue par 86% des citoyens (selon un sondage IFOP commandé par les socialistes françaisLien externe), elle n’a pas abouti politiquement: même une version édulcorée n’a pas été adoptée au Parlement. La France a déjà un passé en la matière: en 2014, elle avait abandonné une «supertaxe» sur les hauts revenus après le départ de contribuables fortunés; Emmanuel Macron a supprimé un précédent impôt sur les grandes fortunes en 2017.

Ailleurs, les tendances sont contrastées. Certains pays durcissent la fiscalité des riches: la Norvège a augmentéLien externe son taux d’impôt sur la fortune, l’Espagne a consolidéLien externe le sien, le Royaume-Uni taxeLien externe désormais les actifs offshore, tandis que le Japon débatLien externe de taxes sur les gains d’investissement.

D’autres cherchent à séduire les fortunés: l’Italie propose depuis 2017 un régime de forfait fiscal, tandis que le «One Big Beautiful Bill» de Donald Trump contient divers avantages fiscaux pour les riches. La Chine, qui rend des comptes à ses citoyens par des moyens non électoraux, a commencé à taxerLien externe les gains d’investissement à l’étranger.

Une «carte d’or» proposée par le président américain Donald Trump prévoit d’offrir une procédure de résidence accélérée aux personnes qui font un don d’un million de dollars au gouvernement américain. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Le G20 et le multilatéralisme

Face à ce patchwork d’approches, certains estiment qu’une stratégie mondiale coordonnée est nécessaire. Étant donné la mobilité des capitaux et des individus fortunés, on peut soutenir que «seule l’inégalité mondiale compte d’un point de vue normatif», ont écritLien externe trois économistes suisses. Pourtant, le multilatéralisme est en difficulté, surtout depuis la réélection de Donald Trump. L’an dernier, le G20 a évoqué une version mondiale de la taxe Zucman; cette année, le sommet a été boycotté par les États-Unis.

«Je n’ai guère d’espoir qu’une taxe sur la fortune soit adoptée au niveau mondial dans un avenir proche», déclare Alice Pirlot, professeure de droit international à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève.

Les autorités suisses, quant à elles, se montrent peu enthousiastes à l’idée d’une taxe mondiale sur la fortune, rapportaitLien externe la NZZ l’an dernier. Sur ce point, le pays fait déjà figure d’exception: avec l’Espagne et la Norvège, il est l’un des trois États de l’OCDE à conserver un tel prélèvement. «C’est aussi le seul pays doté d’un impôt sur la fortune fonctionnel qui génère des recettes significatives – cela est reconnu à l’international», expliquaitLien externe Florian Scheuer, économiste à l’Université de Zurich, au Tages-Anzeiger.

